Drohnenattacke auf Putin? Fakten sprechen dagegen

„(...) Es gibt zu viele Flugabwehrsysteme, die sie (die Residenz, Anm.) schützen. Die ukrainischen Streitkräfte haben bisher nicht besonders versucht, sie anzugreifen. Warum sollten sie es jetzt tun, zumal die Erfolgsaussichten minimal sind?“, sagte der unabhängige russische Militäranalyst Jan Matweew. Bis dato gab es seit Kriegsbeginn genau eine direkte ukrainische Attacke auf einen russischen Präsidentensitz. Im Mai 2023 hatten zwei Drohnen, die mit Sprengstoff beladen waren, den Kreml in Moskau angegriffen. Sie wurden abgeschossen, die ukrainische Führung bestritt, etwas damit zu tun zu haben. Ziel der ukrainischen Attacken sind meist militärische Objekte, Raffinerien, Öldepots und Umspannwerke.