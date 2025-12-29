Dacia Duster Hybrid: Unter Strom auf allen Vieren

Wir surren in Marrakesch elektrisch los, zwischen Mopeds aus China und Dacia-Taxis. Man merkt, die Rumänen betreiben ein Werk in Marokko, der Duster wird jedoch im Stammwerk gebaut. Und das unglaublich solide. Denn kaum lassen wir die Stadt hinter uns, ist es vorbei mit dem guten Asphalt – es geht über ruppige Schotterpisten mit tiefen Löchern, durch ausgetrocknete Flussbetten, tiefe Querrinnen. Trotzdem knarzt nichts. Außer der abnehmbaren Handy-Halterung neben dem Infotainment.