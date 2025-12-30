Öffentlicher Schuldenstand bei knapp 84 Prozent

FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer zeigte sich in einer Aussendung alarmiert. Die Regierung spare weiterhin zu wenig bei sich selbst und in den Strukturen. Ein Schuldenzuwachs von 11,6 Milliarden Euro in nur einem Quartal zeige, dass ohne Rücksicht auf die finanzielle Zukunft unseres Landes gewirtschaftet werde. Das sei eine schwere Hypothek für kommende Generationen. Das Ergebnis zeige jedenfalls, dass die Regierung ihre Ausgaben nicht im Griff habe.