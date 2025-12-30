Vorteilswelt
Blicken Sie optimistisch in das Jahr 2026?

30.12.2025 11:46
(Bild: Christof Birbaumer)

Kurz vor dem Silvesterabend blicken wir nicht nur auf das Geschehen des letzten Jahres zurück, sondern denken auch daran, was nun vor uns liegt. Unsere Frage des Tages vom 30. Dezember lautet daher: Blicken Sie optimistisch in das Jahr 2026?

Was müsste im Jahr 2026 passieren, damit Sie am Ende des Jahres sagen: „Das war ein gutes Jahr“? Welche Entwicklungen oder Ereignisse geben Ihnen derzeit den größten Anlass zur Zuversicht für das kommende Jahr?

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Folgen Sie uns auf