Medwedew droht Selenskyj mit „gewaltsamem Tod“

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Tod gedroht. „Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt“, schrieb der Politiker auf Telegram.
Selenskyjs konservierter Leichnam solle öffentlich in St. Petersburg gezeigt werden, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hielt er weiter fest. Medwedew denkt dabei laut eigener Aussage an die Kunstkammer, in der Zar Peter I. im 18. Jahrhundert naturwissenschaftliche Objekte sammeln ließ, darunter viele Missbildungen.
Selenskyj habe in seiner Weihnachtsansprache „einem Menschen“ den Tod gewünscht, dabei handle es sich wohl um Putin. „Allen ist klar, dass er den Tod nicht nur ‚eines Menschen‘ wünscht, sondern unser aller und unseres Landes. Und er wünscht es nicht nur, er hat auch massive Angriffe befohlen“, behauptete der Vizechef des russischen Sicherheitsrats. Der ukrainische Präsident hatte in seiner Ansprache am 24. Dezember gesagt, wenn jede Ukrainerin und jede Ukrainerin für sich einen Wunsch habe, wäre das wohl, „dass er stirbt“. Er nannte zwar keinen Namen, im Kontext lässt sich das tatsächlich aber nur auf Putin beziehen.
Allen ist klar, dass er den Tod nicht nur ‚eines Menschen‘ wünscht, sondern unser aller und unseres Landes.
Dmitri Medwedew, Vizechef des russischen Sicherheitsrats, über Selenskyj
Drohnenangriff auf Putins Residenz?
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat der Ukraine am Montag einen versuchten Drohnenangriff auf eine Residenz Putins vorgeworfen. Alle Drohnen seien zerstört worden, es gebe keine Schäden oder Verletzte, hieß es. „In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2025 verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag unter Einsatz von 91 Drohnen großer Reichweite auf die staatliche Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod“, sagte Lawrow. Auch US-Präsident Donald Trump sagte, von einem solchen Angriff informiert worden zu sein. Er sei sehr verärgert darüber, es sei nicht der Zeitpunkt, so etwas zu tun. Man werde herausfinden, ob es tatsächlich Beweise für die Drohnenattacke gebe.
Selenskyj wies die Vorwürfe zurück. Es handle sich um einen Vorwand, um russische Schläge auf Regierungsgebäude in Kiew vorzubereiten. Die russischen Angaben sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.
In dem fast vierjährigen Krieg haben beide Seiten Luftangriffe auf das gegnerische Staatsoberhaupt bisher vermieden. Russische Spezialkräfte machten in den ersten Kriegstagen 2022 Jagd auf Selenskyj, danach wurden laut ukrainischen Angaben zahlreiche russische Attentatspläne vereitelt.
