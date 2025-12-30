Medwedew droht Selenskyj mit „gewaltsamem Tod“

Selenskyj habe in seiner Weihnachtsansprache „einem Menschen“ den Tod gewünscht, dabei handle es sich wohl um Putin. „Allen ist klar, dass er den Tod nicht nur ‚eines Menschen‘ wünscht, sondern unser aller und unseres Landes. Und er wünscht es nicht nur, er hat auch massive Angriffe befohlen“, behauptete der Vizechef des russischen Sicherheitsrats. Der ukrainische Präsident hatte in seiner Ansprache am 24. Dezember gesagt, wenn jede Ukrainerin und jede Ukrainerin für sich einen Wunsch habe, wäre das wohl, „dass er stirbt“. Er nannte zwar keinen Namen, im Kontext lässt sich das tatsächlich aber nur auf Putin beziehen.