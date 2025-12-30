Feldkircher Stadttunnel soll günstiger werden

Schneller und günstiger

Die beantragten Änderungen sollen den Bau beschleunigen und zugleich die Kosten senken, da nicht mehr bei laufendem Verkehr im teilweise geöffneten Tunnel gebaut werden müsse. „Unser Ziel ist es, den Stadttunnel als Zukunftsprojekt für die Stadt Feldkirch und Impulsgeber für die Vorarlberger Wirtschaft zügig und so wirtschaftlich wie möglich umzusetzen. Der beschleunigte Bauablauf ist deshalb ganz in unserem Sinne: Optimierungspotenziale lassen sich so gezielt nutzen“, betont Bitschi.