700 km/h in 2 Sekunden: China baut Rekord-Maglev!

Die typische Reisegeschwindigkeit eines Passagierjets liegt im Bereich der 800 Kilometer pro Stunde. Geht es nach Forschern der National University of Defence Technology (NUDT) in der südostchinesischen Zehn-Millionen-Stadt Changsha, könnten in Zukunft aber auch Züge so schnell reisen. Sie zeigten vor einigen Tagen eine Testfahrt, bei der ein Magnetschwebebahn-Prototyp – siehe Video oben – projektilartig in nur zwei Sekunden auf 700 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Wie der Name der Universität nahelegt, hat die Technik aber nicht nur einen zivilen Nutzen. Krone+ weiß, welchen.