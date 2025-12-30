700 km/h in 2 Sekunden: China baut Rekord-Maglev!

Sie fährt fast so schnell, wie ein Passagierflugzeug fliegt: Chinesischen Forschern ist ein Durchbruch bei der Magnetschwebebahn-Entwicklung geglückt, ihr tonnenschweres Testgefährt erreichte in nur zwei Sekunden eine Geschwindigkeit von 700 (!) Kilometern pro Stunde – Weltrekord! Darum ging es den Forschern aber wohl gar nicht ...
Die typische Reisegeschwindigkeit eines Passagierjets liegt im Bereich der 800 Kilometer pro Stunde. Geht es nach Forschern der National University of Defence Technology (NUDT) in der südostchinesischen Zehn-Millionen-Stadt Changsha, könnten in Zukunft aber auch Züge so schnell reisen. Sie zeigten vor einigen Tagen eine Testfahrt, bei der ein Magnetschwebebahn-Prototyp – siehe Video oben – projektilartig in nur zwei Sekunden auf 700 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Wie der Name der Universität nahelegt, hat die Technik aber nicht nur einen zivilen Nutzen. Krone+ weiß, welchen.
