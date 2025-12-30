Vorteilswelt
Lebenslange Haft droht

Jetzt fix! Anklage gegen Villach-Attentäter (23)

Kärnten
30.12.2025 11:06
Hunderte Trauerkerzen wurden nach dem Attentat in Villach entzunden.
Hunderte Trauerkerzen wurden nach dem Attentat in Villach entzunden.(Bild: Jennifer Kapellari)

Knapp zehn Monate nach dem schrecklichen Attentat in Villach, bei dem ein 14-jähriger Kärntner sein Leben verlor, wird der 23-jährige syrische Täter nun angeklagt.

„Die beim Landesgericht Klagenfurt eingebrachte Anklage gegen einen 23-jährigen Syrer wegen des Verbrechens der terroristischen Straftaten ist rechtswirksam“, verkündet das Landesgericht Klagenfurt kurz vor Jahresende.

Lange Liste an Vorwürfen
An jenem 15. Februar in Villach wurden fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt, ein 14-jähriger Bursche musste sogar sein Leben lassen. Dem syrischen Beschuldigten, der mit einem Klappmesser rund um den Hauptplatz willkürlich auf Passanten eingestochen hatte, werden Mord und versuchter Mord, Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Verbrechen der kriminellen Organisation vorgeworfen – es drohen bis zu 20 Jahre oder lebenslange Haft!

Gestoppt wurde er erst, als er von einem Essenszusteller, der ebenfalls aus Syrien stammt, mit dem Auto angefahren wurde. Der 23-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er befindet sich seither unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Untersuchungshaft. Umfangreiche Ermittlungen haben ergeben, dass der Syrer alleine agiert hat – er soll keine Komplizen gehabt haben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Strafverfahren
Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit. Der Mann habe „mit dem Vorsatz gehandelt, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern“.

Das Geschworenenstrafverfahren gegen den 23-Jährigen wird unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. 

