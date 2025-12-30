Jetzt fix! Anklage gegen Villach-Attentäter (23)

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Strafverfahren

Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit. Der Mann habe „mit dem Vorsatz gehandelt, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern“.

Das Geschworenenstrafverfahren gegen den 23-Jährigen wird unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.