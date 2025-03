Sohn meldete seine Mutter (82) als vermisst

Die 82-Jährige dürfte spazieren gewesen sein. Die Einsatzkräfte fanden sie in der Nähe ihres Hauses entlang eines Gehweges in einer Böschung oberhalb eines Baches. Dort lag die Seniorin am Boden und rief um Hilfe. Sie wurde mit Verletzungen und dem Verdacht auf Unterkühlung ins Krankenhaus nach Ried gebracht.