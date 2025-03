Wer Ticket beim Busfahrer kauft, zahlt Extragebühr

Die SPÖ verbuchte dies als einen ersten Etappenerfolg – und forderte im sozialpolitischen Ausschuss die vollständige Abschaffung der „Strafgebühr“. Gehör fand Klubobmann Mario Leiter dieses Mal allerdings nicht und blitzte mit seinem Antrag ab, sehr zu seinem Missfallen: „Wer sein Ticket direkt beim Busfahrer kauft, wird weiterhin mit einem ungerechten Preisaufschlag bestraft. Gerade in ländlichen Regionen, in denen keine Automaten in den Bussen zur Verfügung stehen, trifft diese Regelung viele Menschen. Diese Entscheidung ist sozial ungerecht und völlig inakzeptabel“, ärgerte er sich.