TV-Gerätehersteller Loewe stellt sich neu auf

In diesem Jahr werde ein Kaffee-Vollautomat folgen, der technisch ausgestattet sei wie Maschinen in Restaurants und Cafés. Nach Angaben des Branchenverbandes gfu wuchs der Markt für Siebträgermaschinen in Deutschland im vergangenen Jahr: Von Jänner bis Oktober seien rund 250.000 Maschinen verkauft worden, das seien 3,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz mit diesen Maschinen wuchs in diesem Zeitraum um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro.