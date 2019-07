TV-Hersteller Loewe schließt die Pforten

Nach jahrelanger Krise stellt der insolvente Fernsehgeräte-Hersteller Loewe am Montag den Betrieb ein. Der Großteil der mehr als 400 Mitarbeiter ist freigestellt und muss nicht zur Arbeit erscheinen. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Rüdiger Weiß verbleibt eine Kernmannschaft von 10 bis 15 Mitarbeitern an Bord, die in den kommenden Monaten nach einem rettenden Investor suchen wird.