Schwangere Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Die 29-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der L52 in Richtung Meinungen unterwegs, als der Lenker unmittelbar vor ihr sich anschickte, rechts in einen Parkplatz einzubiegen. Da in der Einfahrt aber bereits ein weiteres Fahrzeug stand, musste der Mann sein Manöver abbrechen und auf die Bremse steigen. Die 29-jährige Lenkerin bekam das zu spät mit und fuhr ihrem Vordermann auf. Dessen Auto wurde in weiterer Folge in das stehende Fahrzeug geschoben, in welchem ein 63-jähriger Lenker und eine 30-jährige Beifahrerin saßen.