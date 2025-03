Gute Nachbarschaft will und kann gelernt werden

Auf die „Kultur der guten Nachbarschaft“ achtet man derzeit in einigen Teilen des Landes besonders. Nach ersten Stopps im Most- und Waldviertel starten die kostenlosen Regionalworkshops ab heute im Industrie- und Weinviertel sowie im Zentralraum. Doch was braucht eine tragfähige Nachbarschaft? Dieser Frage geht Bärbel Fichtl, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, in ihrem Workshop auf den Grund.