Kultur als regionale Lebensader im weiten Land

Das Echte und Gute im weiten Land hat Bestand. Dessen sind sich Martin Lammerhuber von der Kulturregion Niederösterreich und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sicher. Denn sowohl die Zukunft, als auch die Vergangenheit gehören der Regionalkultur – in all ihren Facetten. „Wir leben in einer globalen Welt, und je globaler die Welt, umso größer die Sehnsucht nach Heimat. Da kommt der Regionalkultur eine ganz große Bedeutung“, so die Landeschefin anlässlich der Programmpräsentation der Kulturregion.