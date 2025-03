„Manager mit Herz“ zeigen Liebe zur Regionalkultur

„Schon im Kindesalter habe ich von zu Hause mitbekommen, wie wichtig die regionale Kulturarbeit in der Familie, in der Gemeinde, in den Gemeinschaften ist“, so Martina Fürst. Die Geschäftsführerin von Fürst Möbel in Golling an der Erlauf stellt Räumlichkeiten für Kleinkunst zur Verfügung und kuratiert Projekte der bildenden Kunst. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Familie bereits die Sommerspiele und auch die Barocktage in Melk.