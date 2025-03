Google startet FireSat-System gegen Waldbrände

Die zunehmende Intensität und Häufigkeit von Waldbränden stelle weltweit eine wachsende Herausforderung dar. Google erinnerte in diesem Zusammenhang an die fast 900.000 Hektar verbrannter Fläche allein in Südeuropa im Jahr 2023. Viele der gegenwärtigen Frühwarnsysteme würden auf Satellitenbildern basieren, die meist nur in niedriger Auflösung oder mit starker Verzögerung vorliegen.