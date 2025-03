Neues KI-System von Google kann Roboter steuern

Drei elementare Eigenschaften

In dem Blogeintrag von Google heißt es, um für den Menschen nützlich und hilfreich zu sein, benötigten KI-Modelle für die Robotik drei wesentliche Eigenschaften: Sie müssen erstens allgemein sein, sich an verschiedene Situationen anpassen können. Zweitens müssten sie interaktiv sein, um Anweisungen oder Veränderungen in ihrer Umgebung zu verstehen und schnell darauf reagieren zu können. Und drittens müssten sie geschickt sein und Dinge erledigen können, die Menschen normalerweise mit ihren Händen und Fingern machen können, etwa Gegenstände vorsichtig manipulieren. „Gemini Robotics bedeutet einen wesentlichen Leistungsschub in allen drei Bereichen und bringt uns näher an echte Allzweckroboter.“