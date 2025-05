„Neues Land“: Conny Hütter grüßt von den Kapverden

Reise als Staatsmeisterin

Hütter nimmt die Reise als (nicht mehr ganz so) frisch gebackene österreichische Super-G-Meisterin in Angriff. Am 11. April setzte sie sich am Mölltaler Gletscher zum endgültigen Abschluss der Ski-Saison die nationale Krone auf. „Es ist natürlich cool, dass ich den Staatsmeistertitel holen konnte, der mir in meiner Sammlung noch gefehlt hat. Ich war seit dem Finale drei Wochen nicht mehr auf Schnee, deshalb war es heute wichtig, gleich die richtige Spannung aufzubauen und fokussiert ins Rennen zu gehen“, meinte Hütter.