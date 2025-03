Nach Bauernwahl macht die Opposition jetzt mobil

Trotz eines Minus von drei Prozent herrschte am Sonntag in der ÖVP Euphorie. Hatte der Bauernbund doch, wie berichtet, die NÖ-Landwirtschaftskammerwahl einmal mehr klar dominiert. „Damit steht fest, dass auch in den kommenden fünf Jahren nicht die grünen NGOs die Agrarpolitik gestalten, sondern jene, denen die Landwirtschaft wichtiger als die Zettelwirtschaft ist“, jubelte NÖ-Parteichefin Johanna Mikl-Leitner. Und Bauernbundobmann Stephan Pernkopf setzte nach: „Das Motto lautete ,Alle gegen den Bauernbund’, dennoch haben wir ein sensationelles Ergebnis erzielt.“