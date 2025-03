Unsere „Greenhorns“ | Alles beim Alten

Alles beim Alten. Und welche Botschaft verbreitete unser neues Regierungs-Spitzentrio in Brüssel? Österreich werde seine pro-europäische und vor allem seine pro-ukrainische Politik fortführen. Eine Überraschung? Nein, das nicht, von einer Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos hätte man sich weder in Wien noch in Brüssel viel anderes erwartet. Aber einige Wochen lang wurde in Österreich wie im Rest der EU mit einer von Herbert Kickl geführten österreichischen Regierung gerechnet. Und dann hätte sich der neue österreichische Bundeskanzler, hätte er Kickl geheißen, wohl kaum zur vollen Unterstützung des angegriffenen europäischen Landes bekannt. Und hätte sich nicht gleich beim ersten EU-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Zelenskij getroffen, wie es Christian Stocker gestern getan hat. So bleibt alles beim Alten – und ist doch ganz anders, als es zu kommen schien.