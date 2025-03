Ländle bei Junioren-WM neuerlich im „Blech-Pech“

Das gibt es doch nicht! Vorarlberg heftete auch am letzten Tag der alpinen Junioren-Weltmeisterschaft im norditalienischen Tarvis das „Blech-Pech“ an den Skiern. Nachdem in den Tagen zuvor bereits Leonie Zegg in der Abfahrt und Victoria Olivier im Riesentorlauf als Vierte nur knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt waren, musste am Donnerstag auch Moritz Zudrell das Schicksal mit den beiden Damen teilen.