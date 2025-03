ÖSV-Girl darf über WM-Silber im Super-G jubeln

Strecke musste erneut verkürzt werden

Und sie sollte recht behalten. Wie schon die Abfahrt konnte auch der Super-G aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage nicht auf der Originalstrecke gefahren werden. „Es gab Chance von der Piste her von oben zu fahren“, erklärte ÖSV-Nachwuchschef Harry Kirchmair, der sah, wie die Schweizer Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt, Jasmin Mathis, mit Nummer fünf eine Topzeit auf die Piste knallte und die zu diesem Zeitpunkt führende Kitzbühelerin Valentina Rings-Wanner um 0,65 Sekunden auf Rang zwei verwies.

Eine Zeit, an die weder die Salzburgerin Viktoria Bürgler (+0,92) noch die Vorarlbergerin Victoria Olivier (+0,73) herankam. „Vici ist im oberen Abschnitt leider einmal zu spitz geworden“, analysierte Kirchmair. Topzeiten der beiden im Schlussabschnitt, in denen sie jeweils noch deutlich auf Mathis aufholen konnten, waren zu wenig. Beide verpassten den Sprung in die Top-3.