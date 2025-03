Volvo ES90: Feiner E-Tourer – aber etwas fehlt!

Jetzt kommt Volvo erst einmal mit dem ab 69.990 Euro lieferbaren ES90 um die Ecke, einer stattlichen, exakt 5 Meter langen Limousine. Und nicht, dass diese unästhetisch wäre – das Gegenteil ist der Fall – aber der Kombi ist eigentlich in der Volvo-DNA angelegt. Unerhört, dass hier kein Nachschub in Sicht ist. Doch vielleicht muss man jetzt einfach globaler denken, denn Volvo verkauft insbesondere in den Nicht-Kombi-Märkten dieser Welt. Und die Wahrheit, warum Volvo sich auf Nachfrage zum Kombi verlegen um eine Antwort drückt, dürfte exakt in dieser globalen Aktivität begründet liegen. Nicht umsonst wird der ES90 ja auch in China, genauer gesagt in Chengdu, produziert. Volvo ist ja auch längst nicht mehr eigenständig, sondern gehört zu Geely.