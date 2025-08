Brutaler Raubüberfall auf Tankstelle: Duo flüchtig

In der Nacht auf Samstag ist es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen: Zwei bislang unbekannte Männer überfielen gegen Mitternacht eine Tankstelle – einer von ihnen bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe, während sein Komplize am Eingang Schmiere stand. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Flüchtigen.