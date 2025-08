Drei Monate ist dieser Klub „wie gerädert“

„Kilometerfresser“ ist als Bezeichnung für die Hartberger in der Bundesliga wohl untertrieben. Die ob des Stadion-Umbaus in der Oststeiermark aktuell heimatlosen TSV-Kicker saßen am Freitag bei der Fahrt nach Tirol zum ersten Mal in dieser Hinrunde im Bus – und werden das bis zum ersten Heimspiel in der neuen Profertil Arena am ersten November-Wochenende gegen Austria auch noch zehn weitere Male tun.