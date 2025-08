ORF will Österreich-Starter via Auswahlshow finden

Wer moderiert?

Die Entscheidung, wer den ESC in Österreich moderiert, „fällt Ende des Jahres“, so die ORF-Programmdirektorin. Bereits in der zweiten Augusthälfte soll dagegen feststehen, ob das Megaevent in Wien oder Innsbruck ausgetragen wird. ORF-ESC-Executive-Producer Michael Krön sprach gegenüber der APA zuletzt von einem „offenen Rennen“