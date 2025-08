Mit Maurerkelle und Messer: Angreifer festgenommen

Am Freitagmittag sorgte ein 48-jähriger Mann in der Wiener Innenstadt für Aufregung: Er schrie laut herum, warf ein Messer in Richtung einer vorbeigehenden Personengruppe und führte Stichbewegungen gegen eine Radfahrerin aus. Später bedrohte er auch in der Mariahilfer Straße Passanten. Es folgten mehrere Notrufe an die Polizei.