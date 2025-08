Götzis-Publikumsliebling mit nächster großen Gala

Bei den US-Meisterschaften in Eugene konnte sie sich ihren bereits vierten Titel in Serie holen. Mit 6899 Punkten erzielte sie ihr drittbestes Karriereergebnis und distanzierte die Zweitplatzierte Taliyah Brooks um gleich 373 Punkte. Rang drei ging an Allie Jones (6164 Punkte), die im Götzner Mösle Anfang Juni auf Rang sechs gelandet war.