Drittes Training für GP von Ungarn ab 12.30 Uhr

Verstappen unter Druck

Weltmeister Max Verstappen, der als WM-Dritter schon 81 Zähler Rückstand hat, kam auf den Übungsrunden wegen Balanceproblemen mit seinem Red Bull überhaupt bislang nicht in Fahrt und musste sich in beiden Einheiten mit Mittelfeldplätzen begnügen. „Ich weiß nicht, was los ist. Es ist einfach unfahrbar“, klagte der 27-Jährige. Dazu kam die Aufregung um seinen Handtuch-Wurf am Freitag. Kommt Verstappen heute in Fahrt? Das Qualifying steigt um 16 Uhr.