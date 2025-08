Arbeitgeber Land Tirol übertrifft Behindertenquote

179 Frauen und 165 Männer allein in Landesverwaltung

Allein in der Landesverwaltung sind aktuell 344 Mitarbeiter mit Behinderungen tätig – davon 165 Männer und 179 Frauen. Sie arbeiten in den unterschiedlichsten Landesabteilungen, an den Bezirkshauptmannschaften oder in Heimen und Sondereinrichtungen des Landes.