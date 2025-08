„Da ist einer mit einer Kopfwunde weggefahren“ – so alarmierte eine Zeugin am Freitagabend in Laakirchen (OÖ) die Polizei. Sie hatte beobachtet, wie ein stark blutender und offenbar auch stark betrunkener Mann in einen Lieferwagen stieg und wegfuhr. Polizisten fanden ihn. Er lag zu Hause am Boden. Er hatte 3,4 Promille.