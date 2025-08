Wahnsinn, wie austrainiert „Ibra“ immer noch ist

Berater bei Milan

Was „Ibra“ sonst so treibt, wenn er nicht gerade auf Insta postet? Offiziell bekleidet er beim AC Milan kein klassisches Vereinsamt. Seine Position als „Senior Advisor to Ownership & Senior Management“ wurde im Dezember 2023 von RedBird Capital Partners geschaffen – jener US-Investorengruppe, die Milan im Jahr 2022 übernommen hatte. Ibrahimović berät seither in Fragen rund um Kaderplanung, Nachwuchsentwicklung, Markenführung und strategische Projekte wie dem geplanten Stadionneubau. Finanziert wird er dabei direkt von RedBird, nicht vom Verein selbst.