„Nur Frage der Zeit, bis eine Straftat geschieht“

Brandgefährliche Situation

Auch eine Polizistin, der das Projekt und die integrative Wohnsituation am Friedrichshof beschrieben wurde und die diese Klienten kennt, meinte dazu: „Das ist brandgefährlich. Dass es in einem solchen Umfeld zu einer schweren Straftat kommen wird, ist im Vorhinein absehbar. Ein solches Projekt an so einem Ort umzusetzen, ist in höchstem Ausmaß fahrlässig.“