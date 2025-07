Nächster Ausblick: Wird das die neue Corvette?

Die Studie zeigt einen fast 4,70 Meter langen, flachen Zweisitzer mit 21-Zoll-Rädern an der Vorder- und 22-Zoll-Rädern an der Hinterachse. Auffällig sind der lange Radstand und die extrem kurzen Karosserieüberhänge. Das Konzept sieht den Einsatz einer T-förmig im Chassis integrierte Batterie vor, die eine tiefe Sitzposition erlaubt. Ein in die Carbonstruktur integriertes Tunnelsystem soll eine kühlende Luftzirkulation für den Stromspeicher gewährleisten. Ob die nächste Corvette-Generation rein elektrisch oder vielleicht teilelektrisch angetrieben wird, ist noch offen.