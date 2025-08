Ihr Bundesliga-Comeback ist eine echte Sensation!

„Baba und foi ned“ – so klang es im Mai 2023 in Ried, als der bittere Abstieg in die 2. Liga besiegelt war. Ein Kahlschlag folgte: Der Geschäftsführer war Geschichte, der Sportchef, Physios, Masseur, Zeugwart – ob freiwillig oder unfreiwillig: Sie alle waren weg. Sogar der Präsident nahm den Hut. Doch zwei Namen blieben. Zwei, die allen voran viele Fans damals am liebsten gleich mitgeschickt hätten: