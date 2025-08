„Schon 20 Jahre lang kein Gletscherwachstum mehr“

Doch warum kam der Gletscherschmeztag so früh, war doch der Juli vielerorts nass und kühl. „Weil wir im Winter so wenig Schnee hatten“, so Bauder. „In einigen Regionen im Nordosten der Schweiz hatten wir am Ende des Winters noch nie so eine geringe Schneemenge auf den Gletschern.“ Die sei sehr schnell geschmolzen.