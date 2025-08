Raubserie in Wien: Seniorin und Mann überfallen

Innerhalb von nur 24 Stunden musste die Polizei wegen zwei brutaler Raubüberfälle in Wohnungen in Wien ausrücken. In Floridsdorf drangen zwei Unbekannte am Freitagabend gewaltsam in eine Wohnung ein, in Döbling wurde eine 78-jährige Frau am frühen Morgen im Stiegenhaus attackiert und ausgeraubt.