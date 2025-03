Nach „Kickl-Schock“ | Traum-Kanzler

Nach dem „Kickl-Schock“. Es ist soweit – schlappe 155 Tage nach den Nationalratswahlen im Frühherbst wird, nachdem wir längst im Frühfrühling angekommen sind, heute die aus diesen Wahlen hervorgehende Regierung angelobt. Die Neos, denen manche noch Sprengpotenzial bei ihrer Mitgliederversammlung am Sonntag zugetraut haben, erfüllten ihre Pflicht: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitglieder als Zustimmung zur Koalition ist gefordert, letztlich waren es mehr als 94 Prozent, die ihren Segen zum Eintritt ihrer Partei in die türkis-rot-pinke Zuckerl-Koalition erteilten. Sie machten den Weg zur Angelobung heute um 11 Uhr in der Hofburg endgültig frei. Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, die noch Anfang Jänner die Verhandlungen zur jetzt fixierten Dreier-Koalition scheitern hatte lassen hielt bei der Versammlung am Sonntag ein flammendes Plädoyer für die Regierungsbeteiligung. Deutlich wurde: Der „Kickl-Schock“, die realistische Möglichkeit, dass der Blaue Österreich regiert, hat nicht nur die Neos, sondern auch ÖVP und SPÖ sichtlich beflügelt, zu einer Einigung zu kommen. Jetzt müssen sie zeigen, was sie imstande sind zu liefern.