Vor süßer Premiere soll Hartbergs Hattrick her

Auf den Tag genau vor fünf Jahren schrieb Hartberg Geschichte. Der Liga-Zwerg qualifizierte sich erstmals für die Meistergruppe. Trotz eines 1:5 beim LASK. „Das ist die schönste Niederlage aller Zeiten“, schrie Präsidentin Brigitte Annerl damals vor Glück. Voriges Jahr sorgte Hartberg für den zweiten Streich, zog wieder in die Top-6 ein. Und heuer? Drei Spiele warten noch auf die Oststeirer, den Auftakt im Herzschlagfinale macht heute daheim der WAC. „Wir müssen uns endlich belohnen und in dieser entscheidenden Phase eine gewisse Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen“, fordert Tobias Kainz, der auch schon bei den zwei bisherigen Meistergruppen-Sensationen der Hartberger dabei war.