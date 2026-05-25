Ein Hauch WM wehte beim Finale im Steirer Cup mit

Nächste Saison heißt es für die Südsteirer erstmals Regionalliga. Der Kader ist fixiert, das neue Stadion ist bereits ligatauglich. „Wir sind neu in der Liga, wollen Fuß fassen, trotzdem vorne dabei sein. Wir haben noch große Ziele“, sagt der Boss. Denkbar wäre da etwa die zweite Liga – dafür bräuchte es im Stadion kleine Adaptierungen. Davon will in Tillmitsch aber (noch) keiner reden.