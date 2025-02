Ist das die unnötigste Fußgängerampel des Landes?

Keine Pläne für Abbau

Im Rathaus denkt man offenbar nicht darüber nach, die Ampel zu demontieren, bestätigt aber die kuriose Situation. „Der Schutzweg darf nur bei Grün betreten werden. Dahinter gilt die Begegnungszone.“ Was in der Praxis eher witzig klingt, könnte durchaus zu einem Risiko an der ohnehin unübersichtlichen Kreuzung in Schulnähe werden.