Bleibt Fußgängerzone auch nach der Tangente?

In knapp einem Monat ist das Tangente-Festival in St. Pölten vorbei. Damit einhergehend endet auch die vorübergehend verordnete Fußgängerzone in der Linzer Straße, die im Rahmen des Ersatzprogramms für die gescheiterte Bewerbung zur Kulturhauptstadt nicht nur bemalt, sondern mittlerweile sogar begrünt wurde. Doch brausen bald wieder Autos durch den verkehrsberuhigten Abschnitt im Zentrum? Hinter vorgehaltener Hand scheint die Antwort bereits klar zu sein: Die Fußgängerzone bleibt eine Dauerlösung. Davon gehen beispielsweise auch Polizisten aus.