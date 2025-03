Neue Leica-Smartphones: Xiaomi 15 (Ultra) enthüllt

Wie schon in den Vorjahren rückt Xiaomi bei den Smartphones die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Optikspezialisten Leica entwickelte Kamera in den Vordergrund. Die Preise sind wieder auf iPhone-Niveau: mindestens 999 Euro für das Basismodell, 1499 für das teure Luxusmodell. Verkaufsstart ist bereits am 3. März.