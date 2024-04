Xiaomi 14 Ultra: Alles andere ist nebensächlich

Mit dem Xiaomi 14 Ultra bringt die Nummer drei am Smartphone-Markt aus China an diesem Montag ihr neuestes Flaggschiff nach Österreich und setzt damit in vielerlei Hinsicht Maßstäbe – nicht nur in puncto Ausstattung, sondern auch beim Preis. Ob sich diese Investition lohnt? Krone+ hat das neue Smartphone vor dem Marktstart ausgiebig getestet.