Xiaomi Watch 2: Wie gut ist die Schnäppchen-Uhr?

Erstmals vorgestellt hatte Xiaomi seine Watch 2 im Februar auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Seit Kurzem ist die Android-Smartwatch auch in einer neuen, eleganteren Version mit Titan-Gehäuse und weißem – unserer Meinung nach eher sand- bis beigefarbenem – Armband sowie zusätzlichen Funktionen erhältlich. Letztere sollen via Update zwar auch in den bisherigen Versionen mit Aluminiumlegierung sowie Kunststoffarmband in wahlweise Schwarz oder Weiß Einzug halten, stehen dennoch aber nicht allen Nutzern zur Verfügung.