KI-Fehler im Job? Obacht, auch Arbeitnehmer haften

Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch und verändert auch die Arbeitswelt. In so machen Unternehmen und Betrieben gibt es bereits entsprechende Richtlinien, da wird KI regulär im Arbeitsalltag eingesetzt. In anderen Firmen und Co. wiederum werden KI-Tools strengstens gemieden. Denn kaum einer weiß, was diesbezüglich im Job eigenltich erlaubt ist.