Mit diesen Stau- und Parkproblemen kämpft Wien

Sechs volle Arbeitstage, oder 48 Stunden, haben Wiener Autofahrer im Vorjahr vergeudet. Um sechs Stunden mehr als 2023, was teilweise großen Baustellen (Westausfahrt) geschuldet war. Dennoch: In keiner anderen Stadt in Österreich verlieren die Lenker mehr Zeit in der Blechlawine (siehe auch Grafik unten) – was die einzelnen Autofahrer auch bares Geld kostet. Und das gar nicht mal wenig.