Grüne Pläne: Wo der Ring autofrei werden soll

Schottenring, Stubentor und Oper als heikle Stellen

Die rund 5 Kilometer lange Strecke vom Ringturm über die Uni, Oper bis zur Urania ist eine zentrale Verkehrsroute der Stadt. Auf keinem anderen Wiener Rad- und Gehweg ist jedenfalls mehr los als am Ring: Rund 2 Millionen Fahrten wurden vergangenes Jahr gezählt, an Rekordtagen sind es laut den Grünen sogar über 10.000 täglich. Besonders bei Knotenpunkten wie am Schottenring, Stubentor oder bei der Oper, wo Öffi-Fahrer auf Flanierende und Radfahrer treffen, komme es oft zu Unfällen oder brenzligen Situationen. Doch wie reagiert man eigentlich bei der Stadt auf die grünen Träumereien?