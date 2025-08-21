Vorteilswelt
Sensor als „Altersuhr“

Unser Schweiß verrät, wie alt wir wirklich sind

Wissenschaft
21.08.2025 13:11
Das chronologische Alter, gemessen an den Lebensjahren, sagt nur bedingt etwas über die ...
Das chronologische Alter, gemessen an den Lebensjahren, sagt nur bedingt etwas über die tatsächliche körperliche Verfassung aus, so Forscher.(Bild: Viktor Gladkov)

Schweiß verrät, wie alt wir wirklich sind – davon sind Forscher aus der Schweiz und den USA überzeugt. Sie entwickelten Sensoren, die das biologische Alter anhand von gewissen Molekülen im Schweiß messen.

0 Kommentare

Ziel sei es, eine Art „Altersuhr“ zu entwickeln, die kontinuierlich Daten über den physiologischen Zustand des Körpers liefere, teilte die Eidgenössische Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (Empa) am Donnerstag mit.

Wenig verstandenes Phänomen
Altern sei ein noch wenig verstandenes biologisches Phänomen. Bekannt sei jedoch, dass sich Fitness und die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen im Laufe des Lebens änderten – und dass medizinische Behandlungen besser auf den individuellen Zustand des Körpers abgestimmt werden müssten.

Lesen Sie auch:
Achselschweiß?
Körpergeruch von Frauen senkt Stress bei Männern
29.07.2025
  • Bisher wird das biologische Alter meist durch Laboranalysen von Blutproben bestimmt, was aufwendig und nicht für eine dauerhafte Anwendung geeignet ist.
  • Der Ansatz über sogenannte Biomarker, die im Schweiß gemessen werden, und tragbare Sensoren verspricht laut den Forschenden dagegen ein einfaches und kontinuierliches Verfahren, das auch im Alltag eingesetzt werden könnte.

Weniger Risiken und Nebenwirkungen
Eine derartige Altersuhr könnte den Forschenden zufolge nicht nur die individuelle Widerstandsfähigkeit und Stressresistenz messen, sondern auch dazu beitragen, dass medizinische Behandlungen an die jeweilige Verfassung der Patientin oder des Patienten angepasst werden. Nebenwirkungen und Risiken könnten so verringert werden.

