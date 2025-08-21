Unser Schweiß verrät, wie alt wir wirklich sind

Ziel sei es, eine Art „Altersuhr“ zu entwickeln, die kontinuierlich Daten über den physiologischen Zustand des Körpers liefere, teilte die Eidgenössische Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (Empa) am Donnerstag mit.

Wenig verstandenes Phänomen

Altern sei ein noch wenig verstandenes biologisches Phänomen. Bekannt sei jedoch, dass sich Fitness und die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen im Laufe des Lebens änderten – und dass medizinische Behandlungen besser auf den individuellen Zustand des Körpers abgestimmt werden müssten.